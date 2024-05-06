Boeing Elon Musk'a rakip oluyor: Starliner ilk insanlı görev için hazır

Boeing'in yeni Starliner kapsülü, insansız ilk uzay yolculuğundan iki yıl sonra, Uluslararası Uzay İstasyonu'na uzun süredir ertelenen mürettebatlı test uçuşu için hazır. Uçuş başarılı olursa, Boeing Starliner uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) astronot taşımak için alternatif bir seçenek haline gelecek.

Boeing Elon Musk'a rakip oluyor: Starliner ilk insanlı görev için hazır

ABD'li havacılık ve uzay devi 'e ait yeni Starliner kapsülü, Uluslararası İstasyonu'na (ISS) uzun süredir ertelenen mürettebatlı test uçuşunu bu gece gerçekleştirecek.

Bu için tarihi bir an olacak. Şirket, 2014 yılında SpaceX ile aynı zamanda insanlı bir uzay aracı inşa etmek üzere ile sözleşme imzalamıştı.

SpaceX uzay araçları halihazırda kullanılırken ve ISS'e 12 uçuş gerçekleştirmişken, Boeing Starliner'ın yalnızca iki test fırlatışını gerçekleştirebildi.

Damla şeklindeki "CST-100 Starliner"ın iki astronotla birlikte fırlatılması planlanıyor.

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YEDİ KİŞİLİK MÜRETTEBAT

Yedi mürettebat üyesini taşıyabilecek şekilde tasarlanan Starliner'da, kıdemli astronotları, emekli ABD Donanması kaptanı Barry "Butch" Wilmore ve eski Donanma havacısı ve test pilotu olan 58 yaşındaki Sunita "Sunni" Williams bulunuyor.

Starliner otonom olarak uçmak üzere tasarlanmış olmasına rağmen, mürettebat gerekirse aracının kontrolünü üstlenebilecek.

Fırlatma, 1960'lardan bu yana bir Atlas roketi kullanılarak uzaya yapılan ilk mürettebatlı yolculuk olacak.

Her şey planlandığı gibi giderse, kapsül yaklaşık 26 saatlik bir uçuşun ardından yörüngenin 400 kilometre yukarısındaki uzay istasyonuna ulaşacak.

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ELON MUSK'A RAKİP OLACAK

'nın ticari mürettebat programı kapsamında rutin operasyonel uçuşlara başlamak için nihai onayı almadan önce bu görevde başarılı olmak hayati önem taşıyor.

Uçuş başarılı olursa, Starliner uzay aracı, Uluslararası İstasyonu'na (ISS) astronot taşımak için alternatif bir seçenek haline gelecek.

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