Boeing Elon Musk'a rakip oluyor: Starliner ilk insanlı görev için hazır

ABD'li havacılık ve uzay devi Boeing'e ait yeni Starliner kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) uzun süredir ertelenen mürettebatlı test uçuşunu bu gece gerçekleştirecek.

Bu Boeing için tarihi bir an olacak. Şirket, 2014 yılında SpaceX ile aynı zamanda insanlı bir uzay aracı inşa etmek üzere NASA ile sözleşme imzalamıştı.

SpaceX uzay araçları halihazırda kullanılırken ve ISS'e 12 uçuş gerçekleştirmişken, Boeing Starliner'ın yalnızca iki test fırlatışını gerçekleştirebildi.



Damla şeklindeki "CST-100 Starliner"ın iki astronotla birlikte fırlatılması planlanıyor.