Bill Gates'in servetini yöneten Larson'a mobbing suçlaması

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, eşi Melinda Gates'le boşanacaklarını açıkladığından beri skandallardan kurtulamıyor.



Son olarak 130 milyar dolar servetiyle dünyanın en zenginlerinden Bill Gates'in finansal yöneticisi taciz ve mobbingle suçlandı.



New York Times'ta yer alan bilgilere göre Gates ailesinin servetini yöneten Cascade Investments'ın yöneticisi Michael Larson, şirket çalışanları üzerinde bir korku kültürü yarattı.

Şirket 1995 yılında, Gates ailesinin servetini yönetmek için Bill Gates tarafından kuruldu.

CİNSİYETÇİ VE IRKÇI



Gazeteye konuşan 10 çalışan, Larson'un ırkçı ve cinsiyetçi davrandığını söyledi. Cascade Investments, Gates ailesinin servetini 27 yıldır yöentiyor. NY Times'da yer alan bilgilere göre; Larson kadın çalışanları "çekiciklerine" göre değerlendirdi.

Çalışma arkadaşlarında çıplak kadın fotoğrafları gösterdi ve uygunsuz yorumlarda bulundu. Ayrıca siyahi bir çalışana ırkçı ifadeler kullandığı da söz konusu iddialar arasında.

Michael Larson

Larson'un çalışanlarına aptal diye hakaret ettiği ve işi bırakmak isteyen bir kişinin gideceği şirketin hisse fiyatlarına saldırdığı belirtildi. Birçok Cascade Investments çalışanının Larson'ın bu davranışları nedeniyle Bill Gates'i uyardığı ifade edildi.



İDDİALAR BİTMİYOR



Gates çiftinin boşanma kararının ardından ortaya çıkan skandal iddialarının arkası kesilmedi.



Bill Gates'in Nobel Barış Ödülü alabilmek için, çocuk istismarından hüküm giyen Jeffrey Epstein ile görüştüğü iddia edildi. Gates Vakfı, Bill Gates'in böyle bir kampanya yürütmediğini açıkladı.



Bill Gates'in 'şirket çalışanı bir kadına ilişki yaşaması nedeniyle' yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmesi gerektiği yönünde bir karar aldığı iddia edilmişti.

YÜZÜĞÜ HALEN TAKIYOR

Manhattan'ın West Village semtindeki Greenwich Hotel'den ayrılırken objektiflere takılan 65 yaşındaki Gates, günlük stilini gri bir polo gömlek, lacivert pantolon ve siyah ayakkabılar ile tamamladı.



Eşiyle ayrıldıklarını açıklayan Microsoft'un kurucusunun hala nikah yüzüğünü takıyor olması dikkat çekti.