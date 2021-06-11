Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 11 Haziran 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasalarında son 24 saatlik değişim yüzde 1.5 oldu. Piyasalar 1.64 trilyona geriledi.

El Salvador'dan gelen olumlu haberle toparlayan Bitcoin değerini korumayı başardı. BTC'nin fiyatı yüzde 1 artarak 37 bin 108 dolar oldu. Bitcoin'in piyasa hakimiyeti yüzde 42.41'e çıktı.

Bitcoin yükselirken Ethereum ise geriledi. ETH'nin fiyatı yüzde 2.5 azaldı ve 2 bin 480 dolar oldu.

Dogecoin de gerileyen kripto paralar arasında yerini aldı. DOGE fiyatı yüzde 2.8 azalarak 32 cent oldu.

Ripple'ın fiyatı da geriledi. XRP'Nin fiyatı yüzde 2 düşüşe 87 cente indi.

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