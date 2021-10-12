Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 12 Ekim 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları, günlerdir yaşadığı yükselişin ardından düzeltme gördü.

Coingecko'da yer alan bilgilere göre saat 08.52 itibariyle piyasaların aktif büyüklüğü binde 8 geriledi. Toplam piyasa değeri 2.4 trilyon dolar seviyelerine indi.

Öte yandan Bitcoin ise yükselişini az da olsa sürdürdü. BTC'nin fiyatı aynı sürede yüzde 1.1 artış gösterdi ve 57 bin 280 dolara geldi. Bitcoin'in piyasa hakimiyeti de yüzde 44.93'ü aştı. Bitcoin'in toplam piyasa değeri ise 1 trilyon 80 milyar dolar seviyelerinde.

Ethereum ise binde dört oranında kayıp yaşadı. ETH'nin fiyatı 3 bin 515 dolara indi.

Ripple cephesinde de kayıp görüldü. XRP'nin fiyatı yüzde 4.5 azalarak 1.11 dolar seviyelerine düştü.

Geçen hafta yükselişe geçen Dogecoin'in fiyatı da düşüş gösterdi. DOGE'ın fiyatı yüzde 3.8 gerileyerek 22 cent seviyelerine geldi.

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

