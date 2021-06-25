Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 25 Haziran 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Çin'den gelen haberlerle haftaya kötü başlayan kripto para piyasaları toparlanmaya başladı.

Piyasalar son 24 saatte yüzde 5 artış göstererek 1.43 trilyon dolara yükseldi.

Saat 9.00 itibariyle Bitcoin yüzde 5 değer kazandı. BTC'nin fiyatı 34 bin 594 dolara yükseldi. Bitcoin'in piyasa hakimiyeti ise yüzde 45.32 oldu.

Son bir haftanın en büyük kaybını yaşayan para birimlerinin başında Ethereum geliyor. ETH'nin fiyatı son 24 saatte yüzde 2.1 artsa da 2 bin doların üzerine çıkamadı. ETH şu anda 1973 dolardan işlem görüyor.

Sert düşen para birimlerinden bir diğeri olan Dogecoin iki gündür toparlanma yaşıyor. DOGE'un fiyatı yüzde 17 artarak 27 cent oldu.

Ripple cephesinde de toparlanma işaretleri görülüyor. XRP'nin fiyatı yüzde 4 artarak 67 cent'e yükseldi.

ÇİN MADENCİLİK ÜRÜNLERİNİ DE YASAKLADI

Dünyanın en büyük kripto para madeni Çin kısa süre önce madenciliği yasaklamıştı. Bitcoin'deki sert düşüşü tetikleyen Çin'den yeni bir hamle geldi.

Çin kripto para madenciliğinde kullanılan cihazların da satışını yasakladı. Bitcoin madenciliği için cihazlar üreten Bitmain operasyonlarını askıya aldı.

Şirketin açıklamasında "Sektörün sorunsuz dönüşümüne yardımcı olmak için Antminer makinalarımızı global olarak satışını askıya aldık" denildi.



Bitmain, denizaşırı yerlerde nitelikli ve kaliteli enerji arzı aramakta olduklarını da açıkladı.

Şirket, Çinli madencilerin ucuz elektrik için Belarus, İsveç, Norveç, Angola ve Kongo'yu değerlendirdiklerini duyurdu.



VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

