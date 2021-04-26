Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 26 Nisan 2021 BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları geçen hafta yaşanan sert düşüşün ardından yeni haftaya yükselişle başladı.

Piyasa büyüklüğü son 24 saatte yüzde 7'ye yakın değer kazanarak yeniden 2 trilyon doların üzerine çıktı.

Bitcoin (BTC) yüzde 5'ten fazla değer kazandı. BTC hakimiyeti yüzde 49'da dururken fiyatı 52 bin 291 dolarda. Bitcoin'in piyasa büyülüğü ise 976 milyar dolarda seyrediyor.

Piyasaların ikinci büyük para birimi Ethereum (ETH) yüzde 11'den fazla değer kazandı. ETH fiyatı 2 bin 450 doların üzerine çıktı.

Ripple (XRP) da değer kazanan bir diğer kripto para birimi. XRP'nin fiyatı son 24 saatte yüzde 7 artarak 1.12 dolara yükseldi.

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