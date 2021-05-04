Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 4 Mayıs 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasasının toplam değerinde son 24 saatte değişiklik yaşanmadı. Piyasanın büyüklüğü 2 trilyon 346 milyar dolarda bekliyor.

Öte yandan Bitcoin son 24 saatte yüzde 3'ten fazla değer kaybı yaşadı. BTC'nin piyasa hakimiyeti yüzde 45'e geriledi. BTC'nin fiyatı 56 bin 70 dolardayken toplam piyasa değeri de 1 trilyon doların üzerinde tutunuyor.

Ethereum günlerdir devam eden yükselişini bugün de sürdürdü. ETH son 24 saatte yüzde 9'dan fazla değer kazanarak 3 bin 400 dolar sınırına dayandı. ETH'nin piyasa hakimiyeti ise yüzde 17'e yükseldi.

Ripple geçen haftadan beri devam eden yükselişinin ardından düzeltme gördü. XRP fiyatı yüzde 10'a yakın değer kaybederek 1.49 dolara geriledi.

Dogecoin'in değeri yüzde 15 artış gösterdi ve 43 dolar cent'e yükseldi.

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