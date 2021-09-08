Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 8 Eylül 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Son dönemde yeniden yükselişe geçen kripto para piyasaları 24 saatte yüzde 12 değer kaybederek adeta çakıldı.

Kripto para piyasaları yüzde 12 değer kaybıyla 2.16 trilyon dolara indi.

Piyasaların öncü para birimi Bitcoin ise yüzde 11 değer kaybetti. BTC'nin fiyatı 46 bin 526 dolara geriledi.

Ethereum'daki değer kaybı ise yüzde 12'ye yaklaştı. ETH'nin fiyatı 3 bin 452 dolara indi.

Ripple'daki değer kaybı ise rakiplerine göre daha fazla oldu. XRP'nin fiyatı aynı sürede yüzde 19 gerileyerek 1.11 dolar oldu.

Dogecoin de yüzde 16 değer kaybetti. DOGE'un dyatı 25 cente indi.

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

