Elon Musk'ın Twitter soruşturması sürüyor: Yeniden ifade vermek zorunda kalabilir

San Fransisco'da federal bir yargıç Jacqueline Scott Corley, SEC'in Twitter'ı 44 milyar dolara devralmasıyla ilgili soruşturmasında Elon Musk'ı tekrar ifade vermeye çağırmaya istekli olduğunu belirtti.

Milyarderin avukatları yargıç Corley'i, Musk'ı 2022 yılında sosyal medya devi Twitter'ı satın almasına ilişkin soruşturmanın bir parçası olarak ifade vermeye zorlamak isteyen SEC aleyhine karar vermeye çağırdı.

Daha önce başka bir yargıç da kurum lehine karar vermişti.

ABD'li milyarderin hukuk ekibi, ekstra ifade vermenin ona yük olacağını ve onu şirketlerinin hissedarlarına karşı sorumluluklarından uzaklaştıracağını savundu.

İFADE VERMEYE ZORLAMAK İÇİN DAVA AÇILDI

Tesla ve SpaceX'ın CEO'su Musk, soruşturma kapsamında geçtiğimiz yıl Eylül ayındaki mahkemeye katılmayı reddettikten sonra ifade vermeye zorlamak için SEC tarafından dava edildi.

Ayrıca Musk, SEC'nin kendisini bir dizi tebligatla rahatsız etmeye çalıştığını iddia etti.

ELON MUSK'A NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?

Bu soruşturmada Musk'ın 2022 yılında Twitter'dan hisse satın alarak federal menkul kıymetler yasalarını ihlal edip etmediğiyle ilgili araştırmalar yapılıyor.

Mahkeme daha önce yaptığı açıklamada, anlaşmayla ilgili olarak yaptığı açıklamaları ve SEC başvurularını da inceliyor.