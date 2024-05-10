Apple iPad Pro'nun 'Crush' reklamı için özür diledi

Apple, 7 Mayıs Salı günü düzenlediği "Let Loose" etkinliğiyle birlikte yeni iPad modellerini kullanıcılar ile buluşturdu.



Ad Age dergisinin haberine göre Apple, en yeni iPad Pro modelinin reklamında müzik aletlerinin ve diğer yaratıcılık sembollerinin ezildiği bir animasyonun gösterilmesinin eleştirilere yol açması üzerine Perşembe günü özür diledi.

Apple'dan yapılan açıklamada, "Amacımız, kullanıcıların iPad aracılığıyla kendilerini ifade etme ve fikirlerini hayata geçirme yollarını her zaman kutlamaktır. Bu videoyla hedefi ıskaladık ve özür dileriz" ifadeleri kullanıldı.

REKLAM NEDEN TEPKİ GÖRDÜ?

Apple'ın YouTube kanalında bir milyondan fazla görüntülenen ve CEO Tim Cook tarafından sosyal medya platformu X'te paylaşılan "Crush" başlıklı reklamda kamera, gitar, piyano ve boya gibi çeşitli yaratıcı araç ve nesneler bir pres makinesi tarafından yok ediliyor.

Daha sonra yeni tanıtılan iPad'i ortaya çıkarıyor ve yeni ince modelin ne kadar çok şeyi kapsadığını sembolize ediyor.

Sosyal medyada kullanıcılar reklamı duyarsız ve şirketin markasını uyumsuz, insan dostu ve distopik, renksiz bir dünyanın panzehiri olarak konumlandırdığı, geçmişinden hoş olmayan bir sapma olarak eleştirdi.

"İNSAN DENEYİMİNİN YOK EDİLİŞİNİ GÖSTERİYOR"

Aktör Hugh Grant, X'te yayınlanan bir yazısında reklamın Silikon Vadisi sayesinde insan deneyiminin yok edilişini gösterdiğini söyledi.

Cupertino-California merkezli teknoloji devi, gelişmekte olan teknolojiye hakim olma yarışında Büyük Teknoloji rakiplerine yetişmek için acele ederken Salı günü yapay zeka hesaplaması için yeni M4 çipi ile birlikte iPad Pro'yu tanıttı.

Apple, Salı günü siparişe açılan iPad Pro'nun yükseltilmiş ekranlara sahip olduğunu ve "şimdiye kadarki en ince Apple ürünü" olduğunu da söyledi.