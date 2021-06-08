Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 8 Haziran 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları son 24 saatte yüzde 10 düşüş gösterdi. Piyasaların aktif büyüklüğü 1.55 trilyona geriledi.



Bitcoin de saat 8.50 itibariyle 32 bin 722 dolar seviyesinde. BTC'deki değer kaybı yüzde 9'u geçti. Öte yandan BTC'nin piyasa hakimiyeti yeniden yüzde 40'a çıktı.

Ethereum da kayıptan payını aldı. ETH'nin kaybı son 24 saatte yüzde 10'u aşarak 2504 dolar oldu.

SEC'le başı belada olarak Ripple da düşüş yaşadı. XRP'nin fiyatı yüzde 11 düşerek 85 cent oldu.

Dogecoin'in düşüşü diğer kripto paraların üzerinde kaldı. DOGE yüzde 13'ten fazla değer kaybederek 32 cente geriledi.

Coingecko'da yer alan analizlere göre ilk 100'deki para birimlerinin 2'si hariç diğereri deer kaybetti. Theta Fuel ve Arweave'e yüzde 10'dan fazla değer kazanan para birimleri oldu.

BİTCOİN NEDEN DEĞER KAYBETTİ?

Dünya genelinde 500 milyon insana ulaşan Bitcoin ve kripto para piyasaları güvenirliliğini halen tam olarak sağlamış değil.

Çin son birkaç haftadır BTC'yi sıkıştırıyor. Önce işlemlere aracılık yasağı geldi. Ardından ülkede Bitcoin madenciliğinin yasaklanması resmi yetkililerce dillendirildi. Ucuz elektrik nedeniyle Çin dünyanın en büyük kripto para madeni. BTC'nin yüzde 60'ından fazla Çin'deki devasa madenlerde üretiliyor.

Aynı şekilde dünyanın en büyük ekonomisi ABD'de de Bitcoin karşıtı adımlar gelmeye devam ediyor. ABD'nin makroekonomi politikalarında değişikliğe gitmesi ve sıkılaşmayı benimsemesi BTC piyasalarında bir düşüşe neden oldu.

Deutsche Bank'ın değerlendirmesine göre ABD'deki sıkılaşma politikası BTC'ye en kötü dönemleerinden birini yaşatabilir.

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