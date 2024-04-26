Çin, uzay rüyasına yürüyor: 6 aylık görev başladı

Çin, Devlet Başkanı Şi Cinping'in "uzay rüyası"nı gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaştı.

Yeni taykonot ekibi, Tiengong Uzay İstasyonu'na ulaşarak görev başı yaptı.

Taykonotlar Ye Guangfu, Li Cong ve Li Guangsu için zorlu görev öncesi resmi tören düzenlendi. Üç isim uzaya coşkuyla uğurlandı.



Uzun Yürüyüş 2F adlı roket, Çin'in kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı. Kalkıştan kısa süre sonra ise Şıncou 18 uzay gemisi, taşıyıcı roketten ayrıldı.

Taykonotları taşıyan uzay gemisi, saatler sonra başarıyla uzay istasyonuna kenetlendi.



Yeni taykonot ekibi, uzay istasyonunda 5 aydır görev yapan meslektaşlarıyla bir araya geldi.

6 AYLIK GÖREV

Görev devir tesliminin ardından günler içinde eski ekibin Dünya'ya dönmesi bekleniyor. Taykonotlar, Tiangong Uzay İstasyonu'nda 6 ay boyunca görev yapacak.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'nın açıklamasına göre, mikro yerçekiminde temel fizik, uzay malzeme bilimi, uzay yaşam bilimi, uzay tıbbı ve uzay teknolojisi alanlarında deneyler yapılacak.



Ayrıca uzay aracında bir akvaryum oluşturmayı ve yerçekimsiz ortamda balık yetiştirmeyi deneyecek taykonotlar, sinekler ve fareler üzerinde de çalışmalar yürütecek.



TAYKONOT NEDİR?

Taykonot uzaya çıkan kişi anlamına gelmektedir. Çince "taikong" kelimesinden türetilmiştir. Astronot kelimesiyle aynı anlamış taşımaktadır.