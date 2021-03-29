Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 29 Mart 2021 BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasalarında toplam hacim büyüklüğü son 24 saatte yüzde 1.12 düşerek 1.75 trilyon dolara ulaştı.



Bitcoin (BTC) fiyatı 55 bin 200 dolar / 447 bin lira civarında seyrediyor. Geçen hafta piyasa büyüklüğü 1 trilyon doların altında gerileyen BTC yeniden bu seviyenin üzerine çıktı.

Piyasaların 2. büyük para birimi ETH ise 1697 dolar / 13 bin 729 lira seveyinde işlem görüyor.

XRP ise geçen hafta başlayan toparlamasını koruyor. Ripple'ın fiyatı 0.55 dolar cent / 4.51 lira dolaylarında.

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