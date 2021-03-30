Boston Dynamics yeni robotu Stretch'i tanıttı

ABD merkezli Boston Dynamics, kargo ve taşımacılık alanında faaliyet gösteren yeni robotu Stretch'i tanıttı.

ntv.com.tr 30.03.2021 - 09:29

Boston Dynamics yeni robotu Stretch'i tanıttı

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Boston Dynamics robotlarından yeni yıl kutlaması

Boston Dynamics robotlarından yeni yıl kutlaması

Robotik alanda çalışmalarıyla bilinen Boston Dynamics'ten yeni robotlarına ilişkin açıklama geldi.

Kısa süre önce 1.1 milyar dolara Hyundai'ye satılan şirket, Stretch adındaki depo robotunu tanıttı

Lojistik sekteröündeki TIR doldurma ve boşaltma ihtiyaçlarını gidermek için tasalarnan robot saatte 800'den fazla kutunun yerini değiştirebiliyor.

Robotun geliştirilmiş vantuz sistemleriyle çalıştığı belirtiliyor. Hareket edebilen bir platform üzerine oturtulmuş olan robot şimdilik küçük kutuları taşıyor. 

Boston Dynamics Stretch robotunu sektörden gelen talep üzerine geliştirdiklerini açıkladı. Şirket daha önce insansı Atlas köpeğe benzeyen Spot robotlarına ilişkin videolarla gündeme gelmişti.

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