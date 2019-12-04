Bu araç hem havada hem karada gidiyor

Dünyanın seri üretime geçilen ilk uçan otomobili Amerika'nın Miami kentinde tanıtıldı. PAL-V isimli aracı öne çıkan özelliği ise hem karada hem de havada seyahat edebilmesi.



Ön siparişe açılan modelin fiyatı 599 bin dolar olarak belirlendi. İlk teslimatın ise 2021 yılında yapılması bekleniyor.



PAL-V'yi kullanmak isteyen kişilerin hem ehliyete hem de uçuş lisansına sahip olması gerekiyor. 3 tekerlekli ve 2 yolcu kapasiteli uçan otomobil, yerdeyken maksimum 160 kilometre hıza ulaşıyor.



PAL V'nin 0'dan 100'e çıkması için gerek duyduğu süre 8 saniye. 10 dakika içinde bit otomobilden uçan araca dönüşen PAL-V'nin havalandığında ulaşabildiği en yüksek hız ise 320 kilometre.



600 kilogram ağırlığındaki aracın kalkışı için 164 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde bir pist gerekiyor. Aracı üreten Hollandalı firma şu ana kadar 70 ön sipariş aldıklarını duyurdu.