Coinbase 65 milyar dolar değerlemeyle ABD borsasına girecek

Amerika Birleşik Devletleri'nin en çok kullanılan kripto para borsalarından Coinbase'in borsaya giriş detayları belli oluyor.



Şirket daha önce ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan (SEC) onay almıştı.



Son olarak Coinbase'in kote olmak için başvurduğu Nasdaq borsası şirkete hisse başına 250 dolar değerini referans olarak gösterdi. Bu da Coinbase'in 65.3 milyar dolar değerinde olduğu anlamına geliyor.



Beklentiler Coinbase'in 100 milyar dolar ve üzeri bir (hisse başına 382 dolar ve üzeri) bir değerleme sahip olacağı yönündeydi.



Coinbase hisseleri Nasdaq'ta COIN sembolüyle listelenecek. Nasdaq'ın toplayacağı satış ve satın alma emirleri hisse senedinin halka açılış fiyatını belirleyecek. Coinbase böylece borsaya açılan ilk kripto para borsalarından biri olacak.



GELİRLERİ REKOR KIRDI



Kripto para piyasaları altı aydan uzun bir süredir düzenli olarak yükseliyor. Bu da yeni yatırımcıları borsaya girmek için cesaretlendiriyor. Doğrulanmış 56 milyon kullanıcısı bulunan Coinbase'in 2021 ilk çeyrek geliri 730 milyon dolarla - 800 milyon dolar aralığında.



BORSAYA AÇILMA HAMLELERİ



Halka açılmak için ilk başvuruyu 17 Aralık'ta yapan Coinbase, 25 Şubat'ta da, SEC'e, resmi kayıt beyanı için gereken "Form S-1" dosyasını teslim ettiğini açıklamıştı.



Şirketin SEC'e teslim ettiği belgelerde yer alan verilere göre, 2012 yılında kurulan Coinbase Global Inc. 2020 yılında 1.27 milyar dolar gelir sağladı. Net gelirleri 322 milyon dolar olarak açıklanan şirketin işletme harcamaları da 869 milyon dolar olarak gösterildi.



Açıklamaya göre şirket, en çok izlenen üç borsa endeksinden biri olan Nasdaq'ta "COIN" olarak adlandırılacak.



Coinbase CFO'su Alesia Haas, geçen ay sonunda çalışanlara yolladığı notta, "doğrudan halka açılmanın" kripto ve Coinbase etik kurallarına daha uygun olduğuna inandıklarını vurguladı ve "Çünkü bu durum, tüm yatırımcılar için erişimi ve fırsatları demokratikleştiriyor," dedi.



Geçtiğimiz yıl yüzde 800'e varan bitcoin ve etrafında gelişen altyapı şirketleri ve ticaret platformlarından oluşan bir ekosistem ile Coinbase, daha geniş kripto ekonomisi için bir vekil olarak değer kazandı.

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