Corona virüs nedeniyle ertelenen oyunun çıkış tarihi belli oldu

Corona virüs salgını nedeniyle ertelenen The Last of Us Part 2 için merakla beklenen sorunun yanıtı geldi. Yapımcı firma Sony merakla beklenen oyunun çıkış tarihini açıkladı.



The Verge’de yer alan habere göre, yeni The Last of Us oyunu (The Last of Us Part 2), 19 Haziran‘da oyun severlerin beğenisine sunulacak.



Distopik bir evrende geçen birinci oyun bir salgın sonrası harabeye dönmüş ABD’de geçiyordu. Devam oyununda ise ana karakterlerin bu olaydan 5 yıl sonra yaşadıkları konu alınacak.



Sony tarafından geçtiğimiz dönemde yapılan açıklamada 29 Mayıs’ta satışa sunulması beklenen yapımın çıkış tarihi corona virüs salgını sebebiyle ertelenmişti.



Sony konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Lojistik olarak, küresel kriz oyuncularımızın hak ettiği lansman deneyimini sunmamızı engelliyor” demişti.