Deprem Ağı uygulaması nedir, nasıl indirilir? (IOS deprem ağı uygulaması)

Deprem Ağı uygulaması, akıllı cihazlarınızdan gerçek zamanlı olarak deprem uyarıları alabilirsiniz. 2012’de hayata geçirilen Eartquake Network; kitle kaynaklı ve akıllı telefon ağlarıyla tasarlanan araştırma projesidir.



Uygulamanın hem ücretli hem de ücretsiz versiyonu bulunuyor. Uygulamanın ücretli ve ücretsiz sürümünü AppStore üzerinden kolayca indirebilirsiniz.



DEPREM OLMADAN ÖNCE BİLGİLENDİRİYOR



Uygulama gerçek zamanlı depremleri önceden algıladığı için deprem yaşadığınız bölgede hissedilmeden önce hazır olabilirsiniz. Tüm cihazlarda yer alan ivmeölçerle depremler kolayca tespit ediliyor.



Depremler tespit edildikten sonra uygulama tarafından kullanıcı bilgilendiriliyor. Uygulamanın amacı toplumu gerçek zamanlı olarak uyarmaktır.



Uygulamayı yükleyen kullanıcılar, uygulama içinden konum bilgisi ve bölge uzaklıklarını ayarlayarak kolayca depremlerden haberdar olabiliyor. Deprem dalgaları, 5 ile 10 km/s arasında hareket ediyor. Dolayısıyla depremin zararlı dalgaları kullanıcıya ulaşmadan kişilere uyarı gönderiliyor.

Sistemde kayıtlı olan 21 sismik ağ listesini şöyle;



Japonya

Türkiye

Ekvator

Dominik Cumhuriyeti

İspanya

Kolombiya

Venezuela

Kosta Rika

Arjantin

Yunanistan

Yeni Zelanda

Peru

Nikaragua

İtalya

Meksika

Çin

Şili

Hindistan

Endonezya

ABD

Hırvatistan