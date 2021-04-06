Devlerin mahkemesi: Oracle ve Google'ın davası sonuçlandı

Yazılım dünyasının iki dev şirketi Oracle ve Google uzun yıllardır mahkeme kapılarında kavga ediyordu.

2010 yılında başlayan dava ABD Yüksek Mahkemesine kadar taşınmıştı.

Yüksek Mahkeme verdiği kararla Google'ı haklı buldu. Oracle, 10 yıl önce kod çalmakla suçladığı Google'a karşı açtığı davayı kaybetmiş oldu.

Google, dünyanın en yaygın akıllı telefon işletim sistemi Android'i geliştirken Java API'lerini kullanmıştı. Java'nın geliştiricisi Oracle bu nedenle mahkeme yolunu tutmuştu.

Google ilk davayı kazanmıştı ancak Oracle tarafı konuyu üst mahkemelere taşımaya devam etti.

Yüksek Mahkeme, 6'ya karşı 2 oyla 11 binden fazla kod kullanan Google'ın adil kullanım sınırları içerisinde olduğuna hükmetti.

Oracle dava açarken Google'dan 9 milyar dolar talep etmişti.