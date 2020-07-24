Dünya Meteoroloji Örgütü'nden Sibirya kaynaklı sıcak hava dalgası uyarısı

Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ) Genel Sekreteri Petteri Taalas, "Kuzey Kutup Dairesi (Arktik), dünya ortalamasından iki kat hızlı ısınan bir bölge. Bu durum, yerel nüfusu ve ekosistemi etkilediği gibi küresel etkiler de yaratıyor" ifadelerini kullandı.



Taalas, bölgede sıcak hava dalgası nedeniyle büyük çaplı orman yangınlarına rastlandığını, Rusya'nın Artik sahilindenki Laptev ve Barents denizlerinde hazirandan bu yana deniz buzu seviyesinin ciddi oranda azaldığını belirtti.



Stratosferde batı yönlü esen jet akımı rüzgarlarının yönünün kuzeye doğru kayması nedeniyle Sibirya üzerinde engelleyici bir basınç sistemi oluştuğunu kaydeden Taalas, insan müdahalesinden kaynaklanan küresel ısınmanın etkisi olmadan sıcaklık artışının bu denli yüksek olmasının mümkün olmayacağını vurguladı.