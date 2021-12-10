Dünya standartlarında internet Türkiye’de mümkün mü?

İnternet günümüzde 7’den 70’e herkesin evinde ya da cebinde olan bir hizmet. Pandemi ile birlikte iş modellerinin dijitalleşmesi, süreçlerin dijital ilerlemesi ve akıllı ev teknolojileri internete bakış açımızı daha da değiştirdi. İnternet hepimiz için artık bir lüks değil ihtiyaç haline geldi.



Çünkü günün her saatinde internet hayatımızın içerisinde.



Aslında durum tam olarak şu: Dünya ile bağlantınızı dünya standartlarında almak en doğal hakkımız.



Aynı zamanda bu standartlarda bir internet hizmeti alırken bizim için önemli olan memnun olduğumuz bir hizmeti kullanmak.



İnternetin getirdiği yeni çağa ayak uydurmanın, yeni iş modellerine ve hizmetlerin gelişmesi ile doğru orantılı. Herkesin interneti kullanma şeklinin farklı olması, bu sektörde farklı alışkanlıkların göz önünde bulundurulması gerektiğini de ortaya koyuyor.



TurkNet CEO’su Cem Çelebiler, konuyla ilgili yorumlarını şöyle özetliyor,



“Tüm sektörlerde internet çağı ile birlikte büyük bir değişim oluyor. Eski karmaşık iş modelleri yerine yalın, daha kolay modeller ve hizmetler geliyor. Biz de bu dalga ile birlikte sektörümüze yenilikçi bir yaklaşım getiriyoruz.



Farklı hızlar ya da tarifeler yerine, tek tarifede 1000 Mpbs‘e kadar çok yüksek hızları taahhütsüz sunuyoruz. Memnun kalmayan kullanıcılara da istedikleri anda iptal etme kolaylığı sağlıyoruz. Yani daha yeni nesil, kafa karıştırmayan farklı bir hizmet sunuyoruz.”

