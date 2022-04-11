Elon Musk Twitter yönetim kuruluna girmeyecek

Twitter'ın en büyük hissedarı Elon Musk'ın, şirketin yönetim kuruluna girmeyeceği açıklandı.



Twitter CEO’su Parag Agrawal Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Musk'ın, şirketin yönetim kuruluna katılmamaya karar verdiğini belirtti.



Agrawal, söz konusu paylaşımına eklediği açıklamada, Elon Musk'ın şirketin en büyük ortağı olduğuna dikkat çekerek, yönetim kuruluna girişine açık olacaklarını ifade etti.



Musk, Twitter'ın yüzde 9,2'lik hissesini satın alarak sosyal medya platformunun en büyük yatırımcısı olmuştu.

CEO Agrawal, daha önce yaptığı paylaşımda, Elon Musk'ın yönetim kuruluna gireceğini duyurmuştu.



MUSK'IN TWİTTER ÖNERİLERİ

Twitter'ın en büyük ortağı haline gelen iş insanı Elon Musk önümüzdeki günlerde platformda yapılması planlanan bazı değişikliklerin ipuçlarını verdi.

Bunlar arasında Twitter'ın abonelikle üye olunan sisteminin fiyatının düşürülmesi, reklamların kaldırılması ve Dogecoin'le ödeme yapılması da var.



Musk ayrıca "Twitter Blue" üyelerinin Twitter'ı reklamsız kullanabilmesi ve mavi tik alması gerektiğini söyledi.

Elon Musk son olarak Twitter'ın San Fransisco'da bulunan ana binasının evsizler için barınağa çevrilmesi gerektiği fikrini ortaya attı. Tesla CEO'su halihazırda binanın boş durduğunu ifade etti.