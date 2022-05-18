Elon Musk'ın SpaceX'i ABD'nin en değerli girişimi olmaya hazırlanıyor

Konuya yakın kaynaklar Reuters'e verdiği demeçte, milyarder Elon Musk'ın SpaceX'i, ikincil piyasada devam eden bir hisse satışında, değerlemesinin 125 milyar doların üzerine çıktığını ve ABD’nin en değerli girişimi olduğunu ifade etti.



Yaklaşık 72 dolardan pazarlanan hisseler, SpaceX'in hisselerinin 10'a 1'lik bir bölünmenin ardından parça başına 56 dolardan satıldığı ve roket şirketine 100 milyar dolar değer verdiği geçen Ekim ayından itibaren değer kazandı.



Kimliğinin açıklanmamasını isteyen kaynaklardan biri, ikincil halka arzda yeni hisse ihraç edilmediğini, ancak şirketin yatırımcılara bunu bu yıl içinde yapabileceklerini belirttiğini söyledi.



Hisse satışları, SpaceX'e 125 milyar doların üzerinde değer verebilir ve ikinci piyasada 115 milyar dolar değerlemesi olan finansal teknoloji firması Stripe'i geçmesini sağlayabilir.



Şirket tarafından kaç adet hissenin satışa çıkarıldığı öğrenilemedi. Yüksek değerli özel şirketlerin, erken yatırımcılara ve çalışanlara likidite sağlamak için ikincil piyasada hisse teklif etmesi yaygın bir uygulama.



Reuters, SpaceX'in yüzde 44'üne sahip olan ve Twitter’ı satın almak için 44 milyar dolarlık bir anlaşma imzalayan İcra Kurulu Başkanı Elon Musk'ın satıcılar arasında olup olmadığını belirleyemedi. Musk ayrıca, en değerli otomobil firması Tesla’nın da patronu.



SpaceX, düzenleyici dosyalamalarına göre, Aralık ayında 337,4 milyon dolar ve geçen Nisan ayında 1,16 milyar dolarlık öz sermaye finansmanı sağladı.



SpaceX, Amazon kurucularından Jeff Bezos'un uzay girişimi Blue Origin ve milyarder Richard Branson'ın Virgin Galactic'i ile gelişen ticari roket girişimlerinde rekabet halinde.