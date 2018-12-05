Uluslararası kripto para birimleri regülasyonlarının öneminin vurgulandığı G20 Liderler Zirvesi’nin ardından, Harvard Hukuk Okulu Uluslararası Finansal Sistemler’de yaptığı konuşmada Peikin, “ICO sponsorları çoğunlukla ABD dışında yer alıyor.

Bu durumda soruşturma gerçekleştirme ve gerektiği yerde Komisyon’un harekete geçebilmesi için uluslararası işbirliği çok büyük önem taşıyor” dedi.



Gelişmelerin ardından kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin on 24 saatte yüzde 3.53’lük bir düşüşle 3,859 dolara geriledi ve 67 milyar 183 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 53.9’unu oluşturdu.



Toplam 2,067 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.07 ile yalnızca Tether artarken, düşüş eğilimine ise yüzde 10.87 ile Bitcoin Cash öncülük etti.



En yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından ise son 24 saatte 85’i gerilerken, yüzde 22.16 ile en çok 76’ıncı sıradaki Nexo düştü. Artan 15 kripto para biriminden ise son 24 saatte yüzde 244.93 ile en çok 39’uncu sıradaki FREE Coin yükseldi.



Piyasadaki genel düşüşün etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte 5 milyar dolara denk gelen yüzde 4.0’lık bir düşüşle 124 milyar 561 milyon dolara gerilerken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 13 milyar 96 milyon dolar olarak hesaplandı.