Evcil hayvanların yerini alacak: Xiaomi, robo-köpek CyberDog 2'yi tanıttı

Xiaomi bugün, 2021'de piyasaya sürülen birinci nesil CyberDog'un bir üst versiyonu CyberDog 2'yi tanıttı.

CyberDog 2, Doberman'ı andıran bazı özellikleri benimseyen bir robo-köpek olduğu ve ilk sürümüne kıyasla ticari kullanım için değil arkadaşlık için tasarlandığı belirtildi.

CyberDog 2'nin kullanıcısını takip etme, yemek yeme veya su içme gibi eylemleri simüle edebiliyor.

Dört ayaklı bir robo-köpek olan CyberDog için Xiaomi tasarımında önemli değişiklikler yaparak bir öncekinden daha benzersiz bir görünüm kazandırdı.

XİAOMİ CYBERDOG 2 GENEL BAKIŞ



Başının her iki yanında iki küçük kulak bulunan ve Doberman'ı andıran tamamen yeniden tasarlanmış bir gövdeye sahip olan CyberDog Bu sayede önceki nesle kıyasla gerçek bir köpeğe daha çok benziyor.



CyberDog 2 ayrıca önceki nesle göre çok daha küçük ve hafif.

Ağırlığı 8,9 kg olan ve 36,7 cm boya sahip bu robo-köpek bir golden retriever'dan çok daha küçük.



Xiaomi, kendi geliştirdiği CyberGear mikro aktüatörlerle CyberDog robotunun hareket kabiliyetini geliştirdi.

Geliştirilen hareket kabiliyetleriyle Xiaomi, robotun tek ayak üzerinde bile durabildiği görüldü.

Bu aktüatörler robotun daha çevik olmasını ve sürekli ters takla atma ve düşme gibi durumlarda refleksler yapabilmesini sağlıyor.



KARAR VERME SİSTEMİNE SAHİP



CyberDog ayrıca görme, dokunma ve işitmeye adanmış 19 sensör kullanan bir karar verme sistemine sahiptir. Bu sistem robot için yüksek düzeyde farkındalık ve algı sağlar.



Özellikle, bir RGB kamera, etkileşimli bir yapay zeka destekli kamera, dört ToF sensörü, bir LiDAR sensörü, bir derinlik kamerası, bir ultrasonik sensör, bir balıkgözü lens sensörü, bir kuvvet sensörü ve iki Ultra Geniş Bant sensörü ile donatıldı.

Ayrıca dört mikrofona sahip olan CyberDog 2'nin Xiaomi yapay zeka ses algoritması ile uyumlu olduğu kaydedildi.



Xiaomi, 21 TOPS hesaplama gücüne ulaşabilen NX işlemcisi ve iki yardımcı işlemcisi sayesinde CyberDog'un akıllı yeteneklerine özel bir vurgu yapıyor.

