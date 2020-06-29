Facebook, eski haber paylaşan kullanıcıları uyaracak

Facebook platformdaki bilgi kirliliğini azaltmak için yeni bir adım attı.



Facebook, 90 günden daha eski haber makalelerini paylaşan kullanıcılarını bir bildirim ekranıyla uyaracak.



Kullanıcının Facebook üzerinden paylaşmaya hazırlandığı makale 90 günden eski ise, kişi paylaş düğmesine tıklayınca bir bildirim ekranı belirecek ve makalenin eski olduğu belirtilecek.



Facebook'un konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Geçtiğimiz dönemde yaptığımız araştırmalar, bir makalenin güncelliğinin, insanların ne okuyacaklarına, güveneceklerine ve paylaşacaklarına karar vermelerine yardımcı olan önemli bir bağlam parçası olduğunu keşfetmemizi sağladı."



Sosyal medya devi ayrıca önümüzdeki birkaç ay içinde bildirim ekranlarının diğer kullanımlarını test edeceğini de açıkladı.