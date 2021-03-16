Facebook'taki aşı karşıtlığından ufak bir grup sorumlu

Bilim insanlarına göre corona virüs salgınını geride bırakmanın yegane yolu aşı yaptırmak.



Ancak dünyada son yıllarda artan aşı karşıtlığı kendisinin Covid-19 aşısında da gösterdi. Birçok farklı corona virüs aşısı bulunuyor ancak bu aşıyı yaptırmamak için üretilen komplo teorilerinin sınırı yok.



Washington Post'ta yayımlanan bir habere göre Facebook aşı karşıtı paylaşımlara yönelik bir iç araştırma yaptı.



Bazı araştırmacılar, bir süredir yankı odalarının* sosyal medya grupları üzerinde bazı inançları körükleyebileceğini savunuyordu. Yapılan çalışmada bu argüman test edildi.

İlk sonuçlara göre Facebook'taki aşı karşıtlığının paylaşımının merkezinde ufak bir grup bulunuyor. Buralarda yapılan paylaşımlar zaman içerisinde başka gruplar üzerinde etkili oluyor.



Daha önemlisi merkezdeki paylaşımları yasaklamak, aşı karşıtlığına yönelik düşüncenin yaygınlaşmasına yarıyor. Washington Post'ta yayımlanan habere göre Facebook kullanıcılarıo 638 gruba böldü. Şirkete göre gruptaki insan sayısı 3 milyona kadar çıkabiliyordu. Bu da şirketin 1 milyardan fazla kullanıcının verilerini toplayarak araştırdığı anlamına geliyor.



Aşıya karşı mesafeli duruşun en yüksek olduğu grupta söz konusu paylaşımlardan sadece 111 kullanıcının sorumlu olduğu tespit edildi. Toplamda ise 10 kullanıcı grubunda aşı karşıtlığı paylaşımları yüzde 50'nin üzerine çıktı.



YANKI ODALARI NEDİR?



Yankı odaları (echo chambers) iletişim bilimlerinde bir kullanılan bir teoridir. Bu teoriye göre insanlar dışarıya çok da açık olmayan gruplarda yaşar. Bir süre sonra bu gruptaki iletişim dışarı gittikçe kapanır ve karşı argümanlar gittikçe grubun içine giremez olur.



Sosyal medya ve internetin yankı odalarının gelişimine katkı sağladığı düşünülüyor. Algoritmalar etkileşimi artırabilmek için kullanıcılara kabul edeceği içerikleri göstermeye yönelik çalışıyor. Bir süre sonra sosyal medya kullanıcıları görece büyük bile olsa gruplaşmaya başlıyor. Diğer gruplarda üretilen argümanlar, internette her şeye erişim olmasına rağmen karşıt grubun önüne düşmüyor.