Facebook'tan yeni önlemler: Uzun zaman geçirenlere "mola ver" uyarısı geliyor

Facebook, gençleri yararsız içeriklerden uzak tutacak yeni önlemler alacağını duyurdu. Buna göre sistem faydalı olmayan içeriklere sürekli bakanları farklı içeriklere yönlendirecek, Instagram'da uzun zaman geçiren gençler de "mola ver" uyarısıyla ara vermeye teşvik edilecek.

Haberler - Anadolu Ajansı 11.10.2021 - 03:14 | Son Güncelleme : 11.10.2021 - 03:20

Facebook'tan yeni önlemler: Uzun zaman geçirenlere "mola ver" uyarısı geliyor

İlişkili Haberler

Facebook muhbiri yönetici: Hem gençlere hem demokrasiye zarar veriyor

Facebook muhbiri yönetici: Hem gençlere hem demokrasiye zarar veriyor

Facebook'un Instagram raporu basına sızdı

Facebook'un Instagram raporu basına sızdı

, ABD Senatosu'nda sosyal medya platformuna yönelik eleştirilerin ardından, gençleri yararlı olmayan içeriklerden uzak tutmaya yönelik yeni önlemler alacağını duyurdu.

'un Küresel İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Nick Clegg, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, gençlerin faydalı olmayan içeriklere sürekli baktığında, sistemlerinin onları farklı içeriklere yönlendirmeye çalışacağını söyledi.

Uzun süre Instagram'da vakit geçiren gençleri "mola ver" uyarısıyla ara vermeye de teşvik edeceklerini vurgulayan Clegg, regülatörlerin, içeriği güçlendirmek için kullanılan  algoritmalarına erişimine izin verme fikrine de açık olduklarını ifade etti.

ŞEFFAFLIK SÖZÜ

Clegg, 'un bundan sonra daha şeffaf olacağını ve kullanıcılarının güvenliğini sağlamak için yeni yöntemler uygulayacağını dile getirdi.

, eski bir çalışanının, ABD Senatosu'nda, şirketin yüksek karı, kamu güvenliğine tercih ettiği yönünde ifade vermesi ve ardından hizmetlerinde dünya çapında yaşanan yaklaşık 6 saatlik kesintiyle eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...