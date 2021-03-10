Google, ABD dışında yaşayan Youtuber'lardan vergi alacak

Google, ABD dışında yaşayan Youtuber’lara bir e-posta gönderdi. Yapılan açıklamada, “Size ulaşıyoruz, çünkü Google bu yılın sonlarında (Haziran 2021 gibi erken bir tarihte) ABD dışındaki içerik oluşturuculara yapılan ödemelerde vergi kesintisi yapacak.

KÜRESEL SEYİRCİLERDEN GELEN GELİRİN YÜZDE 24'Ü ALINABİLİR





Önümüzdeki birkaç hafta içinde, varsa, düşülecek doğru vergi miktarını belirlemek için vergi bilgilerinizi AdSense'e göndermenizi isteyeceğiz. Eğer, vergi bilgileriniz 31 Mayıs 2021'e kadar sağlanmadıysa, Google'ın dünya genelinde toplam kazancınızın yüzde 24'üne varan oranda kesinti yapması gerekebilir” denildi.



YouTube'un vergileri işleme biçimindeki bu değişiklik, özellikle ABD İç Gelir Yasası'nın 3. Bölümü kapsamındaki yasalardan kaynaklanıyor. Google'ın, ABD dışındaki para kazanan tüm içerik oluşturuculardan vergi bilgileri toplama ve ABD'deki izleyicilerden gelir elde edildiğinde vergi ücretini almak gibi bir sorumluluğu bulunuyor. Bununla birlikte, bu durum, tüm gelirin etkilenmeyeceği, yalnızca ABD'deki izleyicilerden kazanılan paranın etkileneceği anlamına geliyor.



YENİ SİTEMDE NE KADAR KESİNTİ YAPILACAK?

Örnek vermek gerekise, Türkiye’de içerik üreten bir kişi geçen ay bin dolar kazandığını varsayalım, nu gelirin 100 doları ABD’li izleyicilerden gelmiş olsun. Eğer içerik üretici vergi bilgilerini göndermezse, vergi oranı toplam kazancın yüzde 24'üne kadar çıktığı için nihai kesinti 240 ABD doları olur.



Öte yandan, eğer söz konusu Youtuber, vergi bilgilerini Google ile paylaşırsa, vergi kesintisi 30 dolar olacak. Bunun nedeni, vergi oranının ABD'deki izleyicilerden elde edilen kazancın yüzde 30’u olması.



Bu değişiklik ABD'deki içerik oluşturucuları etkilemeyecek, ancak dünyanın geri kalanını etkileyecek. YouTube'un Mayıs ayı sonuna kadar güncellenmiş vergi bilgilerine ihtiyacı var, aksi takdirde yüzde 24'lük bir kesinti yapılacak ve bu, açıkça, geçimini sağlamak için platforma güvenen birçok kişi için zararlı olacak.

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