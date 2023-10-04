Google duyurdu: İşte Gmail'e gelen yeni özellikler

Google, Gmail kullanıcılar için yeni bir özelliğini kullanıma sundu.

Tepkiler özelliği sayesinde artık kullanıcılar aldıkları e-postalara emojiler ile tepki verebilecek. Bu özellik Android cihazlarda sunulmaya başlandı ve önümüzdeki aylarda iOS cihazlarda ve web'de görünecek.

Anlık mesajlardaki emojiler gibi, yeni Gmail tepkileri de yazılı bir yanıt gerektirmeyen e-postalar için kullanışlı bir alternatiftir.

İleti dizisindeki herkes, bir animasyon bile içerebilen emoji tepkinizi görebilecek. Örneğin, parti popper'ı ekranınıza yağan dijital konfetileri gösteriyor. Aynı Gmail iletisine 20 adede kadar tepki gönderebilirsiniz.



SPAM E-POSTALARI AZALTACAK

Google, kullanıcılara gönderilen spam e-postaları azaltmak için toplu e-posta gönderenleri tespit ediyor.

Böylelikle kullanıcılara toplu gönderilerde tek tıkla abonelikten çıkma seçeneği sunuyor.