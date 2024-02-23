Google Gmail'i kapatıyor mu?

X yani eski adıyla Twitter'da bir kullanıcı önümüzdeki Ağustos ayında Google'ın Gmail'i kapatacağını iddia etti.

Bu gelişmenin ardından viral olan paylaşım 1 günde 6 milyon etkileşim alırken dezenformasyona neden oldu.

Resmi bir Google duyurusu gibi görünen bir ekran görüntüsünde önümüzdeki Ağustos ayında Gmail uygulamasının kapatılacağı ifade ediliyordu.

İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Ancak bu iddianın tamamen sahte olduğu anlaşıldı.

Ekran görüntüsü, geçen yıl yayınlanan ve kullanıcılara Gmail'in Temel HTML görünümünün kaldırılacağı hususunda uyarı yapan bir bildirimin Photoshop ile oluşturulmuş sahte bir versiyonu.

1,8 MİLYAR AKTİF KULLANICI SAYISI

Gmail, 1,8 milyardan fazla aktif kullanıcısıyla son derece popüler bir ürün.