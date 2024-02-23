Google Gmail'i kapatıyor mu?

X yani eski adıyla Twitter'da bir kullanıcı önümüzdeki Ağustos ayında Google'ın Gmail'i kapatacağını iddia etti.
Bu gelişmenin ardından viral olan paylaşım 1 günde 6 milyon etkileşim alırken dezenformasyona neden oldu.
Resmi bir Google duyurusu gibi görünen bir ekran görüntüsünde önümüzdeki Ağustos ayında Gmail uygulamasının kapatılacağı ifade ediliyordu.
İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR
Ancak bu iddianın tamamen sahte olduğu anlaşıldı.
Ekran görüntüsü, geçen yıl yayınlanan ve kullanıcılara Gmail'in Temel HTML görünümünün kaldırılacağı hususunda uyarı yapan bir bildirimin Photoshop ile oluşturulmuş sahte bir versiyonu.
1,8 MİLYAR AKTİF KULLANICI SAYISI
Gmail, 1,8 milyardan fazla aktif kullanıcısıyla son derece popüler bir ürün.
this is insane. I hate this company pic.twitter.com/pXBRezPAyX— Daniel (@growing_daniel) February 22, 2024
GOOGLE'DAN YANIT
Google, Gmail'in kapanacağı yönündeki iddialara sosyal medya platformu X'te yer alan Gmail'in resmi hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.
Gmail'in paylaşımında "Gmail burada kalmaya devam edecek." ifadeleri yer aldı.
Gmail is here to stay.— Gmail (@gmail) February 22, 2024
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