Google, açılış sayfasında özel günler ve önemli kişiler için olarak hazırladığı Doodle'lara bir yenisini daha ekledi.

Kuzey Yarım Kürede yılın en uzun gündüzünün yaşanacağı 21 Haziran Yengeç ekinoksuna özel Doodle hazırladı.

21 Haziran en uzun gündüz (Yengeç ekinoksu)



21 Haziran (Yaz gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır.



Bir diğer adı da Yaz gündönümüdür. Kuzey yarım kürede yaz başlarken güney yarım kürede kış başlar.



EKİNOKS TARİHLERİ



23 Eylül (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarımkürede yaz biter, sonbahar başlar. Güney yarımkürede ise bahara geçiş olur.



21 Mart (ekinoks) : Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlarken güney yarımküre sonbahara girer.



DOODLE NEDİR?



Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlıyor.



İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebiliyor.