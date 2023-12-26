GTA 6'nın yeni görüntüleri sızdırıldı

Rockstar Games, geçtiğimiz haftalarda GTA 6'nın resmi tanıtımını sızdırılmasından dolayı erken paylaşmak zorunda kaldı.

Yapımcı şirketin tekrardan bilgisayar korsanlarının radarında olduğu ve yeni sızıntılar yaşandığı kaydedildi.

Çeşitli kaynaklara göre GTA 5'in kaynak kodlarının tamamının sızdırıldığı ve GTA 6 kaynak kodlarıyla birlikte yeni görüntülerin de ortaya çıktığı açıklandı.

Ayrıca 2006 yapımı Bully'nin devamı olarak piyasaya sürülmesi planlanan Bully 2'ye ait bazı dosyalar da bu sızıntı da yer aldı.

ÖMÜR BOYU HASTANE HAPSİ CEZASI ALMIŞTI

Eylül 2022'de Arion Kurtaj tarafından ilk olarak sızdırılan GTA 6 göürntüleri oyun tarihinin en büyük sızıntısı olarak tarihe geçti.

18 yaşındaki bilgisayar korsanı bir cep telefonu ile Rockstar Games'in dosyalarına erişerek internette yayınladı ve geçtiğimiz günlerde ömür boyu hastane hapsi cezasına çarptırıldı.

GTA 5 İÇİN DLC PLANI

Bu sızıntıyla birlikte öğrenilen bir başka bilgi ise Rockstar Games'in GTA 5'in tek oyunculu modu için 8 farklı DLC paketi üzerinde çalıştığı ancak daha sonra iptal edildiği öğrenildi.

İŞTE GTA 6'NIN SIZDIRILAN YENİ GÖRÜNTÜLERİ