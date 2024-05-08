Rusya ve Çin'den nükleer güçle çalışan Ay istasyonu projesi

Rusya'ya ait RIA haber ajansının haberine göre Rusya ve Çin uzayda ortaklıklarnı geliştirme kararı aldı.



Habere göre Rusya, Çin ile ortak Ay istasyonu için nükleer güçle çalışan ünite geliştirmeye başladı.

RUSYA UZAY AJANSI AÇIKLAMIŞTI

Rusya Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Yuriy Borisov daha önce, Rusya ile Çin'in 2033-2035 yılları arasında Ay'da bir nükleer enerji ünitesi kurmayı planladığını açıklamıştı.

Borisov, Rusya ve Çin'in bir Ay programı üzerinde ortaklaşa çalıştıklarını ve Moskova'nın "nükleer uzay enerjisi" konusundaki uzmanlığıyla bu projeye katkıda bulunabileceğini dile getirmişti.

Rus ve Çinli uzmanlar Ay'da kalıcı bir üs kurmak için güneş enerjisinin yeterli gelmeyeceğini bu yüzden nükleer güçle çalışan istasyonların önünün açılması gerektiğini iddia ediyor.

ÇİN'DEN AY GÖREVİ

Çin, geçtiğimiz günlerde Ay'ın karanlık yüzünü incelemek üzere yaklaşık iki aylık bir görev için Ay'a inecek olan mürettebatsız bir uzay aracı fırlattı.

"Chang'e-6" isimli misyon, Çin'i Ay'ın "karanlık" tarafından örnek alan ilk ülke yapabilir.