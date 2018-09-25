Curtin Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı, temiz yakıt üretiminde güneş enerjisini dönüştüren çok etkili bir katalazör gibi hareket eden nano kristaller geliştirdi.



Geliştirilen nano kristallerin, hiçbir zehirli metal içermediği belirtildi.



Ekibin lideri Guohua Jia, daha önce güneş ışığından enerji elde etmek ve bu enerjiyi hidrojen gibi temiz yakıtlara dönüştürmek için kullanılan katalizörlerde, platin, iridyum ve rutenyum metalleriyle kadmiyum temelli yarı iletkenlere başvurmak zorunda kaldıklarını söyledi.



Jia, kadmiyumun çok zehirli, platin, iridyum ve rutenyum gibi metallerin de çok maliyetli olduğuna işaret etti.



Yöntemin çeşitli endüstri sahalarında kullanılabileceği ifade edildi.

