London School of Economics tarafından yapılan bilimsel araştırma ilginç sonuçları ile gündemde.



İngiltere eğitim sisteminde lise seviyesinde ve üniversite öncesi eğitim alan 16-19 yaşındaki öğrencilere sunulan 'A level' sınavını baz alarak hava kirliliği ve sınav sonuçlarını mercek altına alan araştırmacılar hava kirliliğinin öğrencilerin üzerinde büyük bir etkisi olduğu sonucuna vardı.



Söz konusu araştırmaya göre, hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerdeki öğrencilerin notları daha kirliliğinin daha az olduğu yerlere oranla daha düşük seviyede.



2 bin 400 öğrencinin notları incelenerek yapılan araştırmaya göre, hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerdeki öğrencilerin notları ortalama yüzde 3'lük bir düşüş gösteriyor.

TÜRKİYE'NİN HAVA KİRLİLİĞİ HARİTASI