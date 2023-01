HP EliteBook x360 1040’ı farklı çalışma ortamlarının ideal dizüstü bilgisayarı yapan nedir? (İlandır)

HP EliteBook x360 1040, parmak izi okuyucu ve TPM 2.0 modülü gibi iş sınıfı güvenlik özelliklerinin yanı sıra HP'nin ek Wolf Security özelliklerine de sahip. x360 bize ekranın arkaya doğru katlanarak onu bir tablete dönüştürdüğünü anlatıyor. 1040 ise sınıfının en iyisi bir ultra taşınabilir bilgisayar olduğu anlamına geliyor. G9 varsa o da Intel'in 12. nesil işlemcileri ile senkronize olan 9. nesil demek.

Peki bu ultra taşınabilir iş bilgisayarı ne kadar iyi?

Hibrit düzende çalışan şirketler ve kullanıcılar, çalışma saatleri içerisinde ev ve ofis dışında da birçok farklı yerdeler. Bu bir havalimanı veya bir kafe ya da bir restoran olabiliyor. Durum böyle olunca akla ilk olarak güvenlik açıkları geliyor.



Sistemlerinde HP Wolf Security for Business mimarisiyle gelen, HP Elite x360 1040 G9, şirketlerin ve ekiplerin korunduğundan emin olmak için her zaman açık ve her zaman takipte. Kendi kendini onaran ürün yazılımı ve bellek içi ihlal algılamadan yalıtım yoluyla tehditleri etkisizleştirmeye kadar çeşitli yöntemler kullanan HP Wolf Security adreslenebilir saldırı yüzeyini küçültüyor ve ürün yazılımı saldırılarında uzaktan kurtarmaya olanak tanıyor.



Sure Sense teknolojisiyle HP, Derin Öğrenme adı verilen yapay zeka teknolojisinin önde gelen bir formunu kullanıyor. HP Sure Sense'in tescilli derin öğrenme algoritması, kötü amaçlı yazılımları içgüdüsel olarak tanıyor ve daha önce hiç görülmemiş saldırılara karşı koruma sağlıyor.

Ürün hakkında detaylı bilgi için

Çalıştığım ekrana başka göz değmesin diyenler için ne kadar ideal?



Çalışanların neredeyse yüzde 60’ı işlerini ofislerin dışarısına taşıyor. HP Sure View entegre gizlilik ekranı, kullanıcıların ekrandaki verilerin meraklı gözlere maruz kalmasından korkmadan her yerden güvenle çalışmasına yardımcı oluyor. HP Sure View, hassas bilgileri korumak için ek araçlar taşıma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Kullanıcıların bilgisayarı hemen gizlilik moduna geçirmek için fn+F2 tuşlarına basmaları yeterli; bu mod, belli bir açıyla bakıldığında görünür ışığı yüzde 95'e kadar azaltarak başkalarının ekrandaki bilgileri görmesini zorlaştırıyor. HP Sure Click, yaygın olarak kullanılan belge türlerinin (Microsoft Word ve PDF) güvenliğini sağlarken güvenli ve özel ChromiumTM tabanlı güvenli bir tarayıcı sunuyor.



Hem konforlu hem yüksek performanslı hem de beni algılayan bir dizüstü bilgisayar mı?



Windows 11 ile gelen Elite x360 1040 G9, Intel® Core™ i7 işlemci, DDR5 bellek ve PCI Gen4 SSD’lerle kullanıcılara yüksek performans sağlıyor. 1,35 kilogramdan başlayan bilgisayarlar, ultra ince ve hafif tasarımıyla kullanıcıya konfor alanında büyük rahatlık sağlıyor. HP Context Aware özelliği sayesinde masada, diz üstünde çalışırken performansı en üst düzeye çıkarmak için yapay zeka tabanlı optimizasyon sunarken konfor ve hareket halindeyken tepkisellik sağlıyor. HP Autolock and Awake 7 özelliği ile bilgisayar kullanıcı yaklaştığında uyanıyor ve uzaklaştığında kitleniyor.

Ofisten uzak çalışırken de bu şık, ultra hafif bilgisayar her an kullanıma hazır kalır. Uzun ömürlü pili (3 hücreli, 38 Wh polimer veya 51 Wh polimer) sayesinde bir sonraki hamlenizi planlayabilir ve dilediğiniz gibi tamamlayabilirsiniz.



Yapay zeka ses kalitesini nasıl sağlıyor?



HP Dynamic Voice Leveling bilgisayarın 3 metre çevresinde insan sesinin netliğini optimize etmek için mikrofon ses düzeyini otomatik olarak güçlendiriyor. Yapay zeka temelli gürültü azaltma 2.0 maske takarken bile daha verimli ses ve video konferans deneyimi için gürültü filtreleme teknolojisi kullanıyor. HP Auto Frame 6 özellikli 5MP kamerasıyla her zaman en iyi görüntü ve sesle hemen her konumda profesyonel bir ortam hazırlıyor. Böylece dilediğiniz yerden video konferans toplantılarınızı rahatça gerçekleştirmenize imkan sağlıyor.



Kısacası EliteBook x360 1040 iş için sağlam, kompakt ve ultra taşınabilir bir bilgisayar arayanlara yüksek teknik özellikler ve güçlü yeni özelliklerle birlikte geliyor. 16 GB en hızlı ram ve 512 GB'a kadar yüksek hızlı depolama alanı, yüklü aktarımları kolay ve hızlı hale getirirken, çoklu görevleri de zahmetsizce gerçekleştirebiliyorsunuz.

Ürün hakkında ayrıntılı bilgi için hp.com adresinden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.