1975 yılı itibarıyla genç nesillerin zeka seviyesi git gide düşüyor!

Amerikan Ulusal Bilimsel Akademisi dergisinde yayınlanan çalışmada, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyaya gelen nesillerin zeka seviyesinin artış gösterdiği belirtildi. Araştırmacılar, 1975 yılı itibarıyla ise bu durumun tersine döndüğünü aktardı.

İkinci Dünya Savaşı'ndan 1975'e kadar geçen zamanda, insanlarda yılda ortalama 3 puan IQ gelişimi kaydedilirken, zeka seviyesindeki bu artışın sonlanmasında birçok etkenin rol oynadığı kaydedildi.

Matematik ve dil öğreniminde değişen tekniklerin düşüşe neden olabileceği belirtilirken, insanların kitap okumak yerine teknolojik cihazlarla daha çok vakit geçirmesi de nedenler arasında gösterildi.

Toplam 730 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre, yaşları 7 ila 9 arasında değişen çocuklardan haftada en az 1 kez balık yiyenlerin, nadiren yiyenlere göre IQ seviyelerinin ortalama 5 puan yüksek olduğu görüldü. Burada ailelerin eğitim durumu, meslekleri ve medeni durumları gibi faktörlerin de etkili olduğu belirtilirken, balık yemenin IQ seviyesini yükselttiğinin altı çizildi.