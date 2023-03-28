iPhone İOS 16.4 güncellemesi yayınlandı: İOS 16.4 güncellemesinde neler var, yeni özellikler neler?

Gelen yeni özellikler ise şu şekilde:



- Hayvanlar, el hareketleri ve nesneler de dahil olmak üzere 21 yeni emoji,



- Web uygulamaları için bildirimler Ana Ekran'a eklendi,



- Hücresel aramalar için ses yalıtımı. Bu, sesinize öncelik verir ve çevrenizdeki ortam gürültüsünü engeller,



- Fotoğraflar'daki yinelenenler albümü, iCloud Paylaşılan Fotoğraf Arşivi’ndeki yinelenen fotoğraf ve videoları algılama desteğini genişletiyor,



- Hava Durumu uygulamasındaki haritalar için VoiceOver desteği,



- Işık parlamaları veya flaş efektleri algılandığında videoyu otomatik olarak karartmak için erişilebilirlik ayarı,



- Çocuklardan gelen satın alma isteklerinin ebeveynin cihazında görünmemesine neden olan bir sorun giderildi,



- Matter uyumlu termostatların Apple Home ile eşleştirildiğinde yanıt vermemesine neden olan sorunlar giderildi,



- iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modellerinde Crash Detection optimizasyonları yapıldı.