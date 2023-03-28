iPhone İOS 16.4 güncellemesi yayınlandı: İOS 16.4 güncellemesinde neler var, yeni özellikler neler?

Apple tarafından iPhone İOS 16.4 güncellemesi yayınlandı. Eylül ayında yayınladığı İOS 16 sonrasında güncellemelerine devam eden Apple, yeni İOS 16.4 güncellemesini duyurdu. Peki, İOS 16.4 güncellemesinde neler var, yeni özellikler neler?
İOS 16.4 GÜNCELLEMESİ NASIL YAPILIR?
Apple tarafından merakla beklenen İOS 16.4 güncellemesi duyuruldu. Güncellemenin iPhone ve iPadOS'larda yayınlanmasıyla birlikte birçok kullanıcı nasıl indirileceğini sorgulamaya başladı.
İOS 16.4 ve iPadOS 16.4 güncellemesi için Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne gidilerek uygun iPhone ve iPad'lere kablosuz olarak indirilebilir.
İOS 16.4 ÖZELLİKLERİ NELER?
İOS 16.4 güncellemesi ile gelen emojiler arasında sallanan kafa, pembe kalp, mavi kalp, gri kalp, eşek, geyik, kara kuş, kaz, kanat, denizanası, sümbül gibi yeni emojiler yer alıyor.
Toplamda 21 yeni emoji sürüme eklenmiş durumda. Ayrıca Ana Ekrana eklenen web siteleri için Safari web bildirimleri, daha net cep telefonu aramaları için ses yalıtımı, Apple Books’da sayfa çevirme animasyonu, Podcast güncellemeleri, yeni HomeKit mimarisi ve bir dizi başka küçük değişiklik ve ince ayar İOS 16.4’te yer alıyor.
Ek olarak İOS 16.4 ile birlikte Türkiye için 5G desteği de getiriliyor.
Gelen yeni özellikler ise şu şekilde:
- Hayvanlar, el hareketleri ve nesneler de dahil olmak üzere 21 yeni emoji,
- Web uygulamaları için bildirimler Ana Ekran'a eklendi,
- Hücresel aramalar için ses yalıtımı. Bu, sesinize öncelik verir ve çevrenizdeki ortam gürültüsünü engeller,
- Fotoğraflar'daki yinelenenler albümü, iCloud Paylaşılan Fotoğraf Arşivi’ndeki yinelenen fotoğraf ve videoları algılama desteğini genişletiyor,
- Hava Durumu uygulamasındaki haritalar için VoiceOver desteği,
- Işık parlamaları veya flaş efektleri algılandığında videoyu otomatik olarak karartmak için erişilebilirlik ayarı,
- Çocuklardan gelen satın alma isteklerinin ebeveynin cihazında görünmemesine neden olan bir sorun giderildi,
- Matter uyumlu termostatların Apple Home ile eşleştirildiğinde yanıt vermemesine neden olan sorunlar giderildi,
- iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modellerinde Crash Detection optimizasyonları yapıldı.