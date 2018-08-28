Yıllar yıllar önce hayatımıza giren ve o günler kullanıcıların hafızalarına fazlasıyla kazınmayı başaran iMac G3'lerin tasarımı iPhone X'lerde yeniden hayat buldu.

Spigen'in satışa sunduğu iPhone X kılıfı bu efsaneyi bu kez 'cep'lere sokuyor. Bondi Blue, Snow, Grafite, Sage, Blueberry ve Ruby gibi farklı farklı renk seçeneklerine sahip olan kılıf, tasarımıyla da oldukça dikkat çekici. Orijinal iMac G3 renklerini muhafaza eden kılıf, yine efsane iMac G3'lerdeki iç iskeleti şeffaf tasarımıyla gösteriyormuşçasına özel bir tasarım kullanıyor.



Polikarbonat kılıfı ve farklı dekorasyonuyla öne çıkan iPhone X Classic C1 kılıfı yarı saydam dış cepheye sahip. Aynı zamanda darbelere karşı hayli dayanıklı olan kılıf, çift katmanlı makyajının inceliklerini ortaya koyuyor.

Ergonomik tasarımı nedeniyle rahat bir kullanım sunan kılıftaki yükseltilmiş kenarlar, ekran aşağı bakarken de ekranın serbest kalmasına olanak sağlıyor.



Özetle Classic C1 olarak adlandırılan bu kılıf modelleri, hem tasarım anlamında telefonunuzun çok daha şık ve farklı görünmesini sağlıyor hem de telefonunuzu çok daha güvenli bir şekilde kullanmanızı sağlıyor. Üstelik, hem en son teknolojiyi kullanmak hem de eski günleri anımsamak çok keyifli olacak.

