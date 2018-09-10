Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest İstanbul, Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek.



Teknofest İstanbul; Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarının yanı sıra havacılık gösterileri, seminerler, uluslararası girişim zirvesi ve aktiviteleri ziyaretçilerine sunacak. Devlet ve özel sektörün el ele verdiği festival, 20-23 Eylül'de İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.



Festivalin tanıtımı yapıldı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Başkanı Selçuk Bayraktar, festivalin neden önemli olduğunu anlattı.



Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Başkanı Selçuk Bayraktar; “Bugün kullandığımız her türlü teknoloji aslında öncelikli olarak savunma sanayi şirketlerinin geliştirmiş olduğu, daha sonra ticarileşerek toplumun kullanımına sunulan teknolojilerdir. Bu bağlamda savunma sanayi teknolojileri ülkelerin gelişmişlik seviyelerine doğrudan etki etmektedir. Türkiye, insansız hava araçları üretiminde kısa sürede ciddi mesafe kat edip, teknolojiyi üreten sayılı ülkeler arasına girmeyi başararak, yazılımı, donanımı ve tasarımı dahil olmak üzere %93’ü yerli olan katma değeri çok yüksek bir teknoloji üreten ülke durumuna gelmiştir. Katma değeri yüksek teknolojilerin daha hızlı gelişebilmesi ve toplumda özellikle gençler arasında teknolojiye olan farkındalığı arttırmak için türkiye’nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest’i düzenliyoruz." dedi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Başkanı Selçuk Bayraktar, İstanbul'da basın mensuplarına Teknofest'i anlattı.

Festivalde 12 katagoride ödüllü teknoloji yarışmaları düzenlenecek. Roket, otonom sistemler, yapay zeka ve insansız hava aracı bunlar arasında.



Festival, dünya çapında bir yarışmaya da ev sahipliği yapacak. Farklı ülkelerden 2 bine yakın hekır uzmanların rehberliğinde özel olarak oluşturulmuş gerçek siber saldırı ortamlarında tüm becerilerini sergileyecek.



Teknofest'te dünya dron kupası da sahibini bulacak. Yarışmaya 25 ülkeden 64 sporcu katılacak.



Festivalde SoloTürk, Türk yıldızları ile yabancı gruplar da çeşitli gösterilere imza atacak. Teknofest'i ziyaret edenler, farklı görevlere sahip çok sayıda özel uçağı da görme şansı bulacak, firmaların çeşitli ürünleri ve hizmetleri hakkında bilgi alacabilecekler.