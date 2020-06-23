İşte dünyanın en hızlı bilgisayarı (Saniyede 537 katrilyon işlem yapabiliyor)

Japonya'da geliştirilen bir süper bilgisayar dünyanın en hızlı bilgisayarı unvanının yeni sahibi oldu.



Saniyede 537 katrilyon işlem yapabilen Fugaku, eski şampiyon IBM'in Summit süper bilgisayarından neredeyse 2 buçuk kat hızlı çalışıyor.



Kişisel bilgisayarlarda genelde 4 ila 8 çekirdekli işlemciler kullanılırken Fugaku'da ise 7 milyondan fazla işlemci çekirdeği bulunuyor.



Süper bilgisayar, küçük bir kasabayı aydınlatabilecek kadar enerji harcıyor. 9 yıl sonra dünyanın en hızlı bilgisayarı unvanını Japonya'ya getiren Fugaku, Corona virüs araştırmalarında da kullanılacak.