Son yıllarda akıllı telefon kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte emoji'ler de iletişimin önemli bir parçası haline geldi.
2015 yılında yılın kelimesi ilan edilen 'emoji'ler, insanların günlük hayatlarında sıklıkla kendilerini ifade etmelerini sağlıyor.
Evrensel Kod Konsorsiyumu (Unicode Consortium), dünya genelinde en çok kullanılan emoji'leri belirledi.
"Sevinç gözyaşları" ve "kırmızı kalp" emojilerinin dünya genelinde en popüler iki emoji olduğunu gösteriyor.
Bu iki emoji sırasıyla %.9.9 ve %6.6 kullanım oranına sahip.