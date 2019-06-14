Android Q güncellemesi hangi Xiaomi telefonlara yüklenebilecek? Şirket, geniş ürün yelpazesini en yeni Android sürümüyle uyumlu hale getiriyor.
İşte Android Q güncellemesini alacak telefonlar şöyle: Xiaomi Mi 9, Redmi K20 Pro, Xiaomi Mi 8, Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition, Xiaomi Mi 8 Explorer Edition,
Xiaomi Mi Mix 2S, Xiaomi Mi Mix 3, Redmi K20, Xiaomi Mi 9 SE
2019 yılı sonbahar döneminde Android Q güncellemesi bu telefonlara yüklenecek.
2020'nin ilk çeyreğinde ise Redmi Note 7 ve Redmi Note Pro model Xiaomi telefonlara Android Q sunulmuş olacak.