Bilim insanları saniyeler içinde şarj olabilen batarya üretti

Güney Kore'den bir ekip, akıllı telefonlarda ve elektrikli arabalarda bulunan geleneksel lityum iyon pillerden hem daha ucuz hem de daha güvenli olan yeni nesil sodyum pillerle çığır açtı.



Doğada lityumdan 500 kat daha fazla miktarda bulunan sodyum aynı zamanda lityum-iyon muadilinden daha fazla şarj ve verimlilik potansiyeline sahip.



Şimdiye kadar sodyum-iyon piller, uzun şarj süreleri ve depolama kapasitesi eksikliği de dahil, dünya genelinde kabul görmelerini engelleyen sınırlamalarla karşı karşıya kaldı.

YÜKSEK GÜÇLÜ SODYUM-İYON PİL



Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nden (KAIST) araştırmacılar, hızlı şarj edebilen yüksek enerjili, yüksek güçlü bir sodyum-iyon pil geliştirerek bu sorunların üstesinden gelmeyi başardı.



Yeni batarya, ticari lityum-iyon pillerin enerji yoğunluğunu aşıyor ve hem elektrikli araçlarda hem de tüketici elektroniğinde kullanılabiliyor.



KAIST Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü'nden Profesör Jeung Ku Kang, çalışmaya ilişkin, "Bu hibrit sodyum-iyon enerji batarya hızlı şarj olabiliyor ve 247 Wh/kg enerji yoğunluğu ve 34 bin 748 W/kg güç yoğunluğuna ulaşabiliyor" dedi.

ENERJİ DEPOLAMA SİSTEMLERİNDE BÜYÜK ATILIM



Yeni üretilen bataryalar, enerji depolama sistemlerinin mevcut sınırlamalarının üstesinden gelmede büyük bir atılımı temsil ediyor. Bataryaların çeşitli elektronik cihazlarda daha geniş uygulamalara sahip olacağını tahmin ediliyor.



Bu atılım, Japonya'daki bir ekibin katı hal sodyum pillerin seri üretimine yönelik yeni bir süreç keşfetmesinden birkaç hafta sonra gerçekleşti.



Yeni teknoloji, elektrikli otomobil akülerinin şarj kapasitesini önemli ölçüde artırarak ve mevcut elektrikli araçların menzilini iki katından fazla artırarak menzil endişesini ortadan kaldırabilir.