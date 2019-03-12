İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Elektronik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serhat Şeker, elektrik dağıtım alanında yeni bir projeye başladıklarını belirterek, "Büyük veri ve yapay zekayı kullanarak bir öngörülü bakım teknolojisi geliştireceğiz. Böylece elektrik dağıtım şebekesinde arıza oluşmadan tespit edilip, önlem alınabilecek." dedi.



Şeker, enerji verimliliğinin toplumun her alanına yayılması gerektiğini ve bu konuda çeşitli yöntemlerle farkındalık oluşturulmasının şart olduğunu söyledi.



Enerji şirketlerinin de farklı sistemlerle önemli derecede verimlilik sağlayabileceğini kaydeden Şeker, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından açıklanan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile 30,2 milyar dolar tasarruf sağlanacağını ifade etti.



Şeker, enerji verimliliğinin ekonomiye çok büyük bir katkısının olduğuna dikkati çekerek, "Enerji verimliliği bir farkındalık işi. Bu farkındalığı oluşturmak hem devlet hem sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere hepimizin görevi. Milli değerlerimizi tasarruflu kullanmamız gerekiyor. Bu yüzden halk çok iyi bilgilendirilmeli. Üniversitelerin de bu konuda rol oynaması gerekiyor. Üniversitelerin özellikle mühendislik fakültelerinde enerji verimliliği üzerine halka açık dersler konulmalı." değerlendirmesinde bulundu.



Enerji verimliliğinin bir yaşam biçimi haline gelmesi gerektiğinin altını çizen Şeker, İTÜ olarak enerji verimliliğinin teknik boyutunda da çalışmalar yürüttüklerini aktardı.



İTÜ Rektörlüğü ile Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) arasında bir protokol imzalandığını ifade eden Şeker, şunları kaydetti:



"TREDAŞ ile imzaladığımız protokol çerçevesinde yeni bir projeye başlıyoruz. Buna öngörülü varlık yönetimi projesi diyoruz. Projeye TREDAŞ'ın elektrik dağıtım hizmeti sunduğu Trakya bölgesinden başlayacağız. Daha sonra proje Türkiye genelinde uygulanabilecek. Dağıtım şirketinin hat, trafo ve cihazlarının en optimal ve güvenilir olarak çalışmasını sağlayacak öngörülü bakım teknolojisi geliştirilecek. Büyük veri ve yapay zekayı kullanarak bir öngörülü bakım teknolojisi geliştireceğiz. Böylece elektrik dağıtım şebekesinde arıza oluşmadan tespit edilip, önlem alınabilecek. Büyük verideki yapay zeka yöntemlerinden çıkardığımız bilgiler doğrultusunda bakımlar yapılacak. Böylece, enerjinin kesintisizliği ve verimliliği de sağlanabilecek. Sistemlere zamanında bakım yapıp, sistemin hiçbir kesintiye uğramadan çalışılabilirliğini sağlamak üzere hem yazılımsal hem de donanımsal bir proje olacak."