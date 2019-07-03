3 Temmuz tarihinde Kaspersky CEO’su Eugene Kaspersky ve INTERPOL Polis Hizmetleri Yönetici Direktörü Tim Morris yeni bir katkı anlaşmasına imza attı.

Anlaşma uyarınca Kaspersky, INTERPOL’e insan kaynağı desteği, eğitim ve siber suç faaliyetlerine dair en güncel tehdit istihbaratı sunarak kurumun siber tehditlere karşı mücadele becerisini güçlendirecek.

İmza töreni Singapur’da düzenlenen INTERPOL World 2019 etkinliğinde gerçekleşti.



Kaspersky CEO’su Eugene Kaspersky (sağda) NTERPOL Polis Hizmetleri Yönetici Direktörü Tim Morris (solda)

İki kurum arasındaki ilişkileri daha da güçlendiren bu iş birliği, INTERPOL’ün siber suç soruşturmalarına destek olabilecek bilgi ve teknolojilerin paylaşılmasını sağlayacak. Yeni anlaşma ile siber tehdit araştırmalarına ilişkin bilgiler paylaşacak ve dijital soruşturmalar için gerekli araçlar sunacak olan Kaspersky, siber saldırıların önlenmesi için yapılan çalışmaları güçlendirmeyi hedefliyor.

Kaspersky CEO’su Eugene Kaspersky anlaşma töreninin ardından şunları söyledi:

“Gelişmiş tehdit gruplarının yükselişi nedeniyle tüm ekosistemi kapsayan iş birliklerinin ve uzman bilgi paylaşımının önemi daha önce hiç olmadığı kadar arttı. INTERPOL ile iş birliğini sürdürmekten ve tüm dünyada emniyet güçlerine siber suçla mücadele için gereken bilgi ve araçları sunmaktan dolayı büyük heyecan duyuyoruz.”