Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nda Veri ihlaline hapis/para cezası

Kişisel Verileri Koruma Kurumu; yazılım, program ve uygulamaları kullanarak, vatandaşlardan ele geçirdikleri kişisel verilerini sorgulayanlar hakkında suç duyurusunda bulunma kararı verdi.



Kurumun suç duyurusunun ardından bu kişilere hukuka aykırı verileri ele geçirmekten 2-4 yıla kadar hapisle dava açılabilecek.



Kurum ayrıca 15 bin liradan bir milyona kadar idari para cezası kesebilecek.



2017 yılından 2019 yılı Ekim ayına kadar Kişisel Verileri Koruma Kurumuna 129 “Veri ihlal bildirimi” yapıldığı ve yaklaşık 3 milyon kişinin bundan etkilendiği bildirildi.



Kurum, en son ekim ayında bir hava yolu şirketi ile bankaya, veri ihlali yaptıkları gerekçesiyle 100’er bin lira idari para cezası vermişti.



Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, çeşitli yollarla elde edilen veriler üzerinden vatandaşların kimlik ve iletişim bilgileri gibi kişisel verilerinin sorgulanmasının, kişisel verilerin korunması kanununa aykırı olduğu vurgulandı.



Yaşanabilecek veri güvenliği ihlallerinin önüne geçilmesi için bu mahiyetteki yazılım, program veya uygulamaları kullandığı tespit edilenler hakkında adli işlem yapılması için, cumhuriyet başsavcılıklarına ihbarda bulunulmasına karar verildiği belirtildi.



Kurum, ayrıca sorumluluğu bulunan veri sorumlularına idari işlem yapılmasına da karar verdi.