Köpeklerin yaşını hesaplamada yeni formül

ABD'li bilim insanları köpeklerin "insan yaşını" hesaplamak için yeni bir formül geliştirdi.



Şimdiye kadar köpeklerin yaşı hesaplanırken yaşadıkları yıl 7 ile çarpılıyordu.



Bu formülün yanlış olduğunu savunan California San Diego Üniversitesi'ndeki bilim insanları görece daha karmaşık bir formül buldu.



DNA'nın zamanla nasıl değiştiğine bakan genetik bilimciler Tina Wang ve Trey Ideke, bu soruya cevap bulabilmek için metilasyon yönetimini kullandı.



Araştırma sonucunda köpekler ile insanlar arasında benzerlikler göz önünde bulundurularak şu yöntem geliştirildi:



İnsan yaşı = 16ln (köpek yaşı) + 31

(hesap makinesinde bulunan 'ln', doğal logaritmanın kısaltmasıdır)



Bu formüle göre örneğin eğer köpeğin yaşı 12 ise, insan yaşı bu formülle şöyle hesaplanıyor:

16 x ln (12) + 31 = 71

Bu da köpeğin eski yönteme göre 84 olan yaşının aslında 71 olduğunu ortaya koyuyor.

