League of Legends (LOL) yeni sezon ne zaman? 2024 LOL yeni sezon tarihi belli oldu

2024 League of Legends (LOL) sezonu için geri sayım başladı. Riot Games tarafından yapılan açıklamayla birlikte, LOL yeni sezon tarihi 2023 yılında duyuruldu. Peki, 2024 LOL yeni sezonu ne zaman başlayacak?



2024 LOL YENİ SEZON NE ZAMAN?



Riot Games, gelecek yeni yamayla birlikte yeni ranked sezonunu hayata geçireceğini duyurdu. LOL 14.1 yaması ile birlikte 2024 sezonunda dereceli maçlar oynanabilecek.



Riot'un 2023 yılında yaptığı resmi duyuru sonrasında LOL'de yeni sezon tarihi belli oldu.



Buna göre; League of Legends oyununun yeni sezonu 9 Ocak 2024 tarihinde başlayacak.